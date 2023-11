Il Carpi stecca con Macagli. Modena e Carpine in vetta La Pallamano Carpi perde 39-30 in casa contro il Macagli Cingoli nello scontro salvezza di Serie A Gold. La Pantarei Modena vince 30-26 contro Tavernelle e la Carpine batte 37-36 la capolista Estense. La situazione in classifica resta in bilico in vista dell'infuocato derby di sabato.