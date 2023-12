Il Carpi torna a correre con un poker. E adesso la vetta è più vicina: - 5

Non prendete per ubriaco il cronista se scrive che la differenza fra la sconfitta di sette giorni fa a Castelmaggiore (tante occasioni fallite e nessun tiro in porta subito) e il roboante 4-0 sulla Sammaurese (tante occasioni create e 4 trasformate, ma sempre nessun tiro in porta concesso) è roba davvero sottile. La differenza la fa la testa del Carpi, che questa volta gioca col cuore, non si suicida facendosi gol da solo e fa valere il netto divario tecnico sui romagnoli, alla quinta sconfitta di fila. La risposta dopo l’ennesima settimana travagliata arriva con altre 4 reti (sono 28 in 14 gare) che valgono il -5 dalla vetta, nel giorno in cui Ravenna, Imolese e San Marino mettono insieme un punto in tre. Per un Carpi in insolito completo ’all black’ coi numeri oro, che deve fare a meno di Frison inventando Bouhali centrale di difesa, la gara ha una sceneggiatura ben precisa: la Sammaurese difende con 11 giocatori dietro la linea della palla e calcia in porta solo al 4’, col rientrante Viti che para in due tempi su Gasperoni. Sul resto del taccuino c’è solo Carpi, pericoloso nella prima mezz’ora con Saporetti (attento il portiere 2006 Molinaro), Cortesi (uscita decisiva ancora del portiere) e Sall (tiro al volo out), poi al 37’ sulla rasoiata di D’Orsi la respinta di Molinaro è così così e Tcheuna in tap in la sblocca. Il gol carica il Carpi, che può bissare subito, ma Saporetti sul lancio magistrale da 40 metri di Bouhali calcia incredibilmente sul portiere in uscita. Un errore da matita rossa che il talento ravennate cancella subito dopo, quando aggancia il lancio di Mandelli e da fermo spara un missile col destro che toglie la ragnatela dal sette per il 2-0. Proprio sul fischio del 2’ di recupero Cecotti sbaglia l’intervento su Gasperoni che davanti a Viti però cicca la palla, blindando il 2-0. Invece della reazione romagnola nella ripresa il Carpi in 15’ manda i titoli di coda sul match. Dopo un goffo rinvio di Molinaro che per poco Sall non devia in porta, ci pensa Mandelli con un sinistro chirurgico a firmare il 3-0, che diventa poker poco dopo quando dalla punizione di Mandelli è Sall a controllare, vincendo il duello di Scanagatta per il comodo tocco sottoporta. La gara si chiude con 30’ di anticipo e avvicina il Carpi alla vetta.