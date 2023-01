Il Carpi torna a Sant’Angelo 38 anni dopo

Il Carpi tornerà domani allo stadio ’Chiesa’ di Sant’Angelo Lodigiano a quasi 38 anni di distanza dall’ultima volta, anche allora in Interregionale. Era il 3 febbraio del 1985 e i biancorossi del nuovo presidente Enzo Mantovani e di mister Alberto Novelli (che alcune gare dopo sarebbe stato sostituito da Roberto Viti) pareggiarono 2-2 con le reti di Cini e Sberveglieri. In tutto sono 11 i precedenti coi rossoneri lombardi (9 in D e 2 in C2) e il Carpi è imbattuto con 5 vittorie e 6 pari. Una sfida che 7 anni fa sarebbe stata difficile da immaginare: nella stagione 2014-15, mentre il Carpi di Castori a suon di record conquistava la Serie A, il Sant’Angelo disputava la Terza categoria (vincendola) dopo la radiazione della stagione precedente per le 4 rinunce avvenute in Eccellenza.

Dal campo. Mister Contini va verso il 4-3-3 viste le assenze di Navarro, Laamane e Sall, mentre solo oggi sarà deciso l’eventuale utilizzo di Balducci fra i pali dopo il colpo al ginocchio (pronto Ferretti per il debutto, favorito su Lusetti). Recuperati Laurenti, Cicarevic (nella foto contro il Salsomaggiore) e Dominici, con quest’ultimo che potrebbe anche giocare dal 1’ a sinistra in difesa, in caso non venisse rischiato allora sarebbe uno fra Sabattini e Casucci a traslocare sulla corsia mancina, con l’altro a destra. Per il resto stessa mediana vista col Salso (Ranelli regista), in attacco Castelli e Beretta giocheranno ai lati di Arrondini. Per decisione del prefetto di Lodi non sono stati messi in vendita i tagliandi per i residenti in provincia di Modena, ma al seguito ci saranno alcuni tifosi biancorossi che abitano nel Reggiano.

Anticipi. Oggi si giocano (14,30) Salsomaggiore-Ravenna, Correggese-Corticella, Sammaurese-Bagnolese, Mezzolara-Giana, Aglianese-Lentigione.

Giovanili. La Juniores di Gilioli riceve alle 14,30 al ’Sigonio’ la Correggese con cui divide il 10° posto, domattina alle 11 tocca agli Allievi di Corradi dopo la lunga sosta ospitare da capolista il fanalino Galliera.

Davide Setti