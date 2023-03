Il Carpi verso due giorni di riposo con il solo Bouhali indisponibile

Il Carpi tornerà in campo stamattina alle 10 all’antistadio per l’ultimo giorno di allenamento prima di due giorni di riposo per la sosta della D. La squadra di Contini si ritroverà martedì per preparare lo scontro diretto di domenica 2 aprile contro il Fanfulla.

La buona notizia è la possibilità di avere praticamente tutta la rosa disponibile, considerati anche i rientri dalla squalifica di Sall e Ranelli: il solo Aimen Bouhali (in foto), che anche ieri ha lavorato in palestra, è infatti ai box e al 99% salterà anche il match coi lombardi, mentre in gruppo c’è anche Beretta per il quale settimana prossima sono previsti altri accertamenti sulla spalla destra infortunata contro la Correggese. Al momento solo la gara Mezzolara-Ravenna è stata anticipata a sabato 1 aprile, ma in considerazione del turno pre pasquale di giovedì 6 aprile (il Carpi sarà a Scandicci) potrebbero esserci altri anticipi. Intanto oggi la Juniores riceve, con fischio d’inizio previsto alle 15,30 al ’Sigonio’, la Bagnolese.