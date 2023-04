Il Carpi viene travolto anche a Chieti

Si è chiusa con la 21esima sconfitta in 26 gare la regular season in Serie A Gold della Pallamano Carpi, già condannata ai playout prima dell’ininfluente ko di ieri a Chieti per 43-34 col Campus Italia. Una gara (in foto) che ha visto i bianconeri di Serafini sempre costretti a inseguire (21-20 al riposo). Per Carpi ora ci sono tre settimane di sosta prima del primo turno playout col Rubiera (6 maggio gara-1 in casa, 9 e 10 maggio a Rubiera) e poi eventualmente del secondo (14, 18 e 20 maggio) contro la perdente di Fondi-Romagna.

CARPI: Mejri, Ben Hadj Ali, S. Serafini 5, Soria 5, Nocelli, Carabulea 5, Kasa 2, Coppola 8, Se. Haj Frej, Sa. Haj Frej, Sortino 6, Ceccarini 3. All. D. Serafini. Classifica finale: Brixen 44, Merano 40, Fasano e Sassari 39, Conversano (-7) 36, Pressano 31, Cassano e Bozen 27, Albatro 20, Fondi 16, Rubiera 12, Campus I. 11, Carpi 9, Romagna 6.

Serie B. La Carpine con una ripresa super travolge 35-19 il Rapid Nonantola (12-10 al riposo) e torna al 4° posto.

CARPINE: G. Verri, Martinelli 1, Imihamilage, Calzolari 8, Cilenti, Lorenzini, Grandi 4, T. Verri 8, Leonesi 2, Vastano 4, Coppola 6, Hajoubi 1, Biancardi 1. All. Montanari

RAPID: Sighinolfi, Zuppiroli 1, Melchiorri 2, Rizzello, Barbieri 3, Venanzi 1, Ciuffetti, Said 4, Malavasi 1, Salvarani 2, Bettelli 4, Martini, Sighinolfi, Magnoni 1. All. Zanfi.

d.s.