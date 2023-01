Il Carpi vince, ma che fatica

CARPI

2

SALSOMAGGIORE

0

CARPI (4-3-3): Balducci; Casucci (26’st Sabattini), Boccaccini, Calanca, Dominici (22’st Laamane); Yabre, Ranelli, Bouhali; Beretta (41’st Olivieri), Arrondini (30’st Stanco), Cicarevic (27’pt Castelli). A disp. Lusetti, Varoli, Boadi, Cestaro. All. Contini.

SALSOMAGGIORE (4-1-4-1): Frattini; Ziliotti, Bran, Furlotti, Morigoni; Papi (26’st Pedretti); Brasacchio (32’st Selloum), Fortunati (42’st Djibril), Orlandi (26’st Aissaoui), Berti; Bernasconi. A disp. Mora, Leoni, Lasagni, Ghiretti, Habachi. All. Bonini.

Arbitro: Saccà di Messina

Reti: 11’st Beretta, 35’st Castelli

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Furlotti, Fortunati, Casucci, Beretta. Angoli 2-5. Recupero 1’pt. 5’st

di Davide Setti

Del 2-0 con cui il Carpi ha regolato al "Cabassi" il fanalino Salsomaggiore rimarrà agli annali la seconda vittoria di fila e il secondo clean sheet consecutivo, due numeri che ai biancorossi mancavano addirittura da fine ottobre, quando battendo Real Forte e Giana la squadra di Bagatti sognava salendo a -1 dalla vetta. La truppa di Contini (6 su 6 per lui fin qui) ha faticato oltre ogni ragionevole dubbio contro un avversario praticamente in Eccellenza a metà stagione (25esima gara di fila senza vittoria…) e di una pochezza tecnica disarmante, senza reti segnate da 7 giornate. Per quasi un’ora il nuovo 4-3-3 disegnato dal tecnico ha girato a vuoto, con i tre davanti (Beretta, Arrondini e Cicarevic, subito ko alla caviglia e sostituito da Castelli) isolati rispetto al resto della squadra, Yabre (spaesato da mezz’ala) e Bouhali incapaci di accompagnare l’azione con gli inserimenti e i terzini bloccati dietro la metacampo. Un Carpi davvero impacciato, che a parte le due chance iniziali capitate a Beretta non è riuscito mai a impensierire il Salsomaggiore, rischiando anche qualcosa sulla girata di Orlandi disinnescata da Balducci. Con l’ingresso forzato di Castelli nel tridente (e Beretta traslocato a sinistra) qualcosa di più si è visto, ma a parte un tiro fuori dell’ex Villa Valle e un colpo di testa parato da Frattini del solito Boccaccini, lo 0-0 dell’intervallo ha premiato un Salsomaggiore ordinato e quasi sempre primo sulle seconde palle. "Rabbia e sudore" chiedevano i tifosi della curva con uno striscione e qualcosa di simile nella ripresa si è visto, anche perché i ducali hanno pagato lo sforzo fisico del primo tempo. E così dopo un tiro alto per parte di Bernasconi e Castelli, è arrivato il vantaggio biancorosso con la sesta rete stagionale di Beretta, bravo a fiondarsi su un rimpallo nato da un uno contro tre vincente di Arrondini.

Contini ha perso anche Dominici (bene Laamane al suo posto) ma il Carpi al secondo tiro in porta ha trovato il raddoppio, nato ancora da Beretta, rifinito dalla splendida sponda del neoentrato Stanco per il sinistro chirurgico di Castelli. Gara chiusa con 10’ di anticipo, in una domenica in cui hanno vinto 5 delle prime 6 e il divario dalla vetta è rimasto di 14 punti, con l’imprendibile Giana schiacciasassi arrivata alla settima vittoria di fila.