Il carpigiano Zanoli segna la sua prima rete

Nel successo che tiene accesa la flebile speranza salvezza della Sampdoria c’è anche la firma del carpigiano Alessandro Zanoli (foto). Il terzino classe 2000, arrivato a gennaio in blucerchiato in prestito dal Napoli, ha timbrato ieri nel 3-1 al Verona la rete della sicurezza al 98’, dopo che i veneti avevano accorciato. È la prima rete in A per il ragazzo lanciato dal settore giovanile del Carpi, la seconda da professionista dopo quella dell’ottobre 2020 in Lega Pro col Legnago (allenato dal fiumalbino Bagatti) che valse il successo sul Ravenna. Il gol conferma la grande crescita di Zanoli, che dopo le 12 gare in A l’anno scorso con il Napoli (con debutto in Europa League), il debutto in Under 21 azzurra dello scorso giugno e quello in Champions di quest’anno con Spalletti (2 gettoni con Ajax e Rangers), da gennaio è diventato un punto fermo della Samp e nelle ultime 4 gare è sempre stato schierato da Stankovic dal 1’, sia da "braccetto" della difesa a tre che da esterno a tutta fascia a destra, il suo ruolo naturale.

d.s.