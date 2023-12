Il Carpine a Mordano. In serie B è derby tra Modena e Rapid

Ultimo fine settimana del 2023 per la pallamano. In Serie A Bronze la Pantarei Modena seconda a -2 dal Bologna gioca domani alle 15 a Tortona sul parquet del Derthona nell’ultima di andata. Un successo obbligato per i gialloblù contro il fanalino fermo a quota 2. Le altre: oggi Follonica-Marconi, Casalgrande-Tavarnelle e Prato-Bologna. Clas. Bologna 10, Modena e Follonica 8, Prato e Casalgrande 6, Marconi e Tavarnelle 4, Derthona 2. In Serie B si gioca l’11^ giornata con la Carpine che dopo 2 ko che hanno fatto perdere ai giallorossi la vetta gioca alle 16,30 a Mordano con il Romagna, mentre alle 18,30 a Nonantola c’è il derby fra il Rapid, lanciato da 2 vittorie, e Modena. Le altre: Ferrara-Imola, Rubiera-Faenza, Parma-Estense, il 64 Sportinsieme-Valsamoggia, rip. San Lazzaro. Clas.: Parma 18, Carpine 15, Ferrara 14, San Lazzaro 13, Rubiera 11, Faenza ed Estense (-6) 10, Rapid 9, Imola 6, Modena 2, Valsamoggia (-3) e Romagna 1, Sportinsieme (-3) -2.

d. s.