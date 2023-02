Il caso Juve si allarga Carnevali: "Noi tranquilli"

"Ho appreso dai media del nostro possibile coinvolgimento, come di altre società. Non abbiamo ricevuto nulla e aspettiamo, ma per quanto ci riguarda siamo tranquilli". Così l’AD neroverde Giovanni Carnevali: le indiscrezioni vorrebbero il Sassuolo ‘attenzionato’, quale interlocutore della Juventus, dalle Procure che stanno seguendo l’inchiesta Prisma, che è già costata 15 punti di penalità ai bianconeri ma potrebbe avere strascichi anche nei confronti di società terze i cui rapporti con i bianconeri sarebbero caratterizzati, secondo gli inquirenti, da ‘opacità’.

Nel mirino, in particolare, le operazioni che hanno portato il difensore turco Merih Demiral, oggi all’Atalanta, prima al Sassuolo e poi alla Juventus e anche l’acquisizione dall’Empoli Hamad Junior Traore, che nella Juve non ha mai giocato, ed è stato ceduto al Bounemouth in Premier League. In attesa di sviluppi, il commento di Carnevali aggiunge poco a quanto il dirigente ebbe a dire a fine gennaio, quando cominciarono a rincorrersi le voci su un possibile allargamento dell’inchiesta torinese. "Non credo – disse Carnevali - possano esserci dubbi sulla trasparenza della società e sul lavoro che ha fatto il Sassuolo".