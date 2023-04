Il Castelfranco batte il Borgo: -3 dal secondo posto

borgo s.d.

0

castelfranco

2

BORGO S.D.: Aimi, Casarini, Setti, Azzali, Billone, Donati (60’ Ferretti), Alfieri (72’ Brunani), Lorenzani (84’ Marzoli), Delporto (74’ Bernini), Martinez, Caniparoli (59’ Abelli). A disp.: Monteverdi, Bisagni, Pedrazzi, Beduschi. All.: Rastelli V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Pepe (93’ Assouan), Hajbi, Caesar Tesa (86’ Posponi), Casarano, Palmiero, Mantovani, Timperio, Bertetti (66’ Nait), Cuoghi (92’ Barani), Cantarello (69’ Zito). A disp.: Nicolosi, Tesone, Glorioso, Salsi. All.: Fontana

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 40’ Timperio, 71’ Mantovani Note: ammoniti Abelli, Cuoghi, Barani

Grande impresa del Castelfranco che nel recupero di Eccellenza sbanca il campo del Borgo San Donnino già promosso e tiene viva la speranza del 2° posto: la Virtus ora è a -3 dalla Cittadella e -2 dall’Agazzanese a 3 gare dalla fine. Al 15’ ci prova Caniparoli ma Gibertini respinge e si ripete anche su Lorenzani. Al 24’ Cuoghi impegna Aimi da fuori. Al 28’ Palmiero di testa manda alto. Al 35’ Martinez sfiora l’1-0 in girata, al 38’ Lorenzani fa venire i brividi a Gibertini (palla out di poco). Al 40’ assist di Mantovani da destra e Timperio scaraventa sotto la traversa la rete del vantaggio. Al 42’ miracolo di Gibertini sul colpo di testa sotto misura di Caniparoli. Nella ripresa al 50’ spizzata in area di Caesar Tesa per Bertetti che si gira e calcia in porta, ma Aimi si immola ed evita miracolosamente il raddoppio. Al 59’ gran tiro dalla distanza di Caesar Tesa, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 63’ Mantovani imita Candreva con un traversone da sinistra che incoccia sull’incrocio dei pali, Bertetti non riesce a ribadire in rete perché anticipato. Al 71’ Mantovani poco prima del limite dell’area, calcia imparabilmente nell’angolino basso per il 2-0. Al 76’ Gibertini rinvia male, ma Ferretti non ne approfitta. Classifica: Borgo S.D. 81, Cittadella 71, Agazzanese 70, Castelfranco 68, Formigine e Colorno 58, Castelvetro 55, Sasso Marconi e Rolo 48, Piccardo 47, Fidentina 45, La Pieve 44, Nibbiano 43, Vignolese 42, Modenese 38, Boretto 36, Arcetana 34, Castellana 33, Campagnola 25, Anzolavino 21.

In foto: mister Mirko Fontana