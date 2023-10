Il Castelfranco è travolgente. Formigine colpito tre volte

V. CASTELFRANCO

3

FORMIGINE

0

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi, Cantarello (71’ Timperio), Fiorentini, Palmiero, Mantovani (75’ Barbolini), Nait (65’ Di Marcello), Bertetti, Giordano (81’ Caselli), Ferrara (61’ Ceccarelli). A disp.: Cavallini, Laruccia, Casarano, Pepe. All.: Cattani

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone (33’ Marverti Lu.), Caselli Andrea, Pappaianni Lenzi (56’ Deri), Ashong, Binini, Caselli Matteo, Iattici (48’ Puglisi), Cremaschi (75’ Zanni), Di Gesù (65’ Teneggi). A disp.: Migliori, Marverti Lo., Mondini, Ruini. All.: Sarnelli

Arbitro: Balzano di Rimini

Reti: 45’ e 83’ Bertetti, 64’ Nait

Note: ammoniti Zironi, mister Cattani, Caselli Andrea, Bertetti, Caselli Matteo, Teneggi; espulso Zironi all’88’ per doppia ammonizione

Il Castelfranco ritrova un successo che mancava da inizio campionato contro un Formigine in crisi (2 punti in 4 gare). Al 7’ tiro a rientrare di Ferrara dal limite, Cornia respinge in angolo, poi si ripete su Mantovani. Al 15’, sugli sviluppi di un angolo, Vacondio insacca di testa ma la rete viene annullata per un dubbio fallo in attacco. Al 45’ Bertetti, da terra, all’altezza del vertice destro dell’area piccola, con un lob sorprende Cornia per l’1-0. Al 60’ Mantovani per Bertetti che, da pochi passi, spara clamorosamente alto. Al 64’ bella ripartenza di Nait che anticipa il portiere con un colpo morbido per il 2-0. Al 78’ Giordano colpisce un’incredibile traversa. Al minuto 83 la Virtus triplica, Bertetti, in posizione irregolare, riceve palla da un avversario che lo rimette in gioco, e deposita la palla in rete, l’assistente segnala l’offside, ma correttamente l’arbitro, da regolamento assegna il gol.