Il Castelfranco si arrende anche a Nibbiano

NIBBIANO V.: Murriero, Bernardi (9’’ Montagnari), Bradarskiy, Ghisoni, Celotti, Fogliazza, Lancellotti, Jakimovski, Grasso, Minasola (84’ Gjini), Michelotti. A disp.: Masotino, Castano, Facchini, Montagnari, Gjini, porcari, Federico. All. Volpi V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi (Pepe 77)’, Hajbi, Caesar, Boccalupo (Salsi 75’), Casarano, Mantovani, Lippo (Cantarello 55’), Cuoghi, Zito, Barani (Assouan 70’). A disp.: Nicolosi, Khachchane, Pepe, Siwoniku, Barbieri, Tesone, Assouan, Cantarello, Salsi, Leonard. All. Fontana.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale

Reti: 25’ Grasso, 52’ Mantovani, 60’ e 61’ Minasola Note: ammoniti Michelotti, Hajbi e Lippo

Continua il momento nero del Castelfranco, al terzo ko in 4 gare che lo fa scivolare al 4° posto a -3 dal 2° della Cittadella. Al 25’ su un’incursione di Grasso nasce l’1-0 del Nibbiano. In avvio di ripresa Mantovani a tu per tu con il portiere trova il pari. Ma poco dopo in 60 secondi il Nibbiano la chiude con Minasola: l’attaccante dopo aver colpito dagli undici metri calcia di controbalzo per il 2- 1 e poco dopo firma la doppietta del 3-1 cui la squadra di Fontana, ancora rimaneggiata, non riesce a rispondere.