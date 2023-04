Il Castelnuovo corre senza limiti Espugnato il campo del San Felice

SAN FELICE

1

CASTELNUOVO

2

SAN FELICE: Pivanti, Adsaoui (81’ Gentile), Brondolin, Gasparini, Sentieri, Sarti, Diegoli (63’ Agazzani), Stabellini, Bacchiega, Del Mastio, Marchesini (78’ Bernabiti). A disp: Malagoli, Terrieri, Pagano, Di Costanzo, Pisa, Haddaji. All: Molinari

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli (50’ Schenetti), Fontanesi, Guglielmetti (54’ Cantaroni), Bosi, Mendoza, Bellei, Reggiani, Carbone, Di Guglielmo, Progulakis (67’ Nadini). A disp: Bellotti, Corsini, Pacilli Jo, Bergonzini, Nicita, Rebecchi. All. Consoli

Arbitro: Siviero di Finale

Reti: 18’ Sentieri, 68’ Cantaroni, 73’ Mendoza.

Note: ammoniti Marchesini, Sentieri, Del Mastio, Bacchiega, Reggiani, Schenetti, Cantaroni

La marcia "monstre" del Castelnuovo non conosce ostacoli nemmeno a San Felice, dove la truppa di Consoli infila l’11esimo risultato utile di fila, con 10 successi e un pari salendo a -3 dal 2° posto, mentre i giallorossi (-6 dal 5° posto) dicono definitivamente addio alle chance da playoff. La partita inizia sotto un violento acquazzone misto a grandine, anche se il sintetico di San Felice è in perfette condizioni. Al 18’ angolo di Brodolin che viene spazzato per Sentieri che insacca di testa per l’1-0 in favore del San Felice. Pronta la reazione del Castelnuovo che con Di Guglielmo su punizione al 20’ pesca Carbone, il suo tiro è diretto all’anglo ma Pivanti si supera negandogli il pareggio. Il secondo tempo riparte con la solita battaglia a centrocampo. Il pareggio arriva al 68’: la palla buona arriva sui piedi del neoentrato Cantaroni che con un bel tiro a giro trafigge Pivanti per l’1-1. Passano 5’ e il sorpasso degli ospiti si concretizza: sempre pennellata di Di Guglielmo su punizione, questa volta è Mendoza che si avventa sul pallone e insacca di piatto per la rete del 2-1 a cui i giallorossi non sanno più rispondere.