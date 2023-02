Il Castelnuovo esulta nel derby

castelnuovo

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli, Fontanesi, Guglielmetti, Bosi, Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (90’ Lissoufi), Di Guglielmo, Nadini (53’ Progulakis). A disp. Bellotti, Corsini, Oleari, Schenetti, Nicita, Cantaroni, Bavieri. All. Consoli V.

CAMPOSANTO: Minelli, Mensah M. A., Boschetto, Mogavero (86’ Safir), Pignatti, Pecorari, Natali (73’ Baraldi), Luppi (69’ Frigieri), Tecku, Manfredini, Tammaro. A disp. Benetti, Cirami, Fosu, Mensah M., Saetta. All. Luppi

Arbitro: Budriesi di Bologna

Reti: 15’ Manfredini, 30’ Reggiani, 50’ Di Guglielmo, 81’ Soli Note: ammoniti Reggiani e Bosi

Il recupero di Promozione ’C’ premia il Castelnuovo, che batte il Camposanto nella sfida playoff, centra la seconda vittoria di fila e scavalca il San Felice sul quinto gradino. In avvio bravo Menozzi al 10’ sul tiro di Tammaro, al 15’ ospiti avanti con lo scambio Manfredini-Tammaro, cross di quest’ultimo per il colpo di testa vincente di Manfredini. Al 19’ Carbone si fa murare in corner, ma al 30’ Reggiani si avventa su una respinta e con un missile fa 1-1. Nella ripresa punizione d’autore di Di Guglielmo nel sette per il sorpasso di casa, il Camposanto spinge a cacia del pari ma in ripartenza a 9’ dalla fine Progulakis libera Soli che non sbaglia davanti a Minelli per il 3-1 finale.

Le altre. In Eccellenza Agazzanese-Piccardo Traversetolo 3-1. In Promozione ’B’ A. Montagna-Bibbiano 1-3, Castellarano-Fabbrico 1-2 e Vianese-Scandianese 0-2. In prima ’D’ Consolata-Gaggio 3-4 (7’ Calò, 88’ Cigarini, 94’ Baldelli; 47’ e 57’ Spagnolini’, 52’ e 83’ Roncatti). In Prima ’E’ Valsetta-Solignano 2-1 (rete ospite di Severi) e Ceretolese-S. Benedetto V.S. 3-4. In Seconda ’E’ Corlo-Flos Frugi 2-1, Roteglia-La Veloce 1-1 e Ubersetto-Cimone 4-3.

Giudice. In Seconda 4 giornate a Piglialarmi (Baracca B.) per "condotta irriguardosa verso l’arbitro e un contatto fisico", in Terza 4 giornate a Cioffo (Robur La Pieve) per lo stesso motivo.

d.s.