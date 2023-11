Il Castelnuovo piega lo United Carpi Castelnuovo batte United Carpi 2-1 in una partita caratterizzata da un buon gioco e da un'espulsione. Cupertino e Nadini segnano per i padroni di casa, Jocic per gli ospiti. Ammoniti mister Consoli, Fosu, Manini, Guglielmetti, Garlappi, Rufo e Paramatti.