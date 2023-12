Il Castelnuovo si riaccende con un gol di Gilioli dopo 3 ko

CASTELNUOVO

1

A.P. MONTAGNA

0

CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti, Gilioli, Guglielmetti, Bosi, Pedroni (46’ Manini), Di Guglielmo, Reggiani, Pederzoli (71’ Bellei Ponzi), Nadini, Copertino (49’ Carbone). A disp: Braglia, Armaroli, Marzillo, Rebecchi, Cantaroni, Stanzani. All: Consoli.

A.P. MONTAGNA: Casolari, Gatti, Messori, Magnani (79’ Ruggi), Grisanti, Banzi, Cilloni, Musto, Sula (53’ Franchi), Ametta, Briselli. A disp. Croppi, Mazzocchi, Bucci, Peila, Casoni, Bazzoli, Pantani. All: Ferretti.

Arbitro: Leone di Ferrara

Reti: 55’ Gilioli

Note: ammoniti Messori, Musto, Ametta, Briselli, Cilloni, Schenetti, Nadini.

Dopo 3 ko di fila il Castelnuovo si rilancia battendo il fanalino Montagna. Al 32’ Cupertino di testa sfiora il palo. Al 35’ Nadini va giù in area ma l’arbitro lascia correre. Al 45’ contropiede di Briselli che però calcia male. Al 51’ ancora un fallo dubbio in area con Bosi che viene atterrato ma l’arbitro anche questa volta non concede nulla.

Al 55’ il gol partita: calcio d’angolo per i padroni di casa, palla respinta e Gilioli dal limite lascia partire un tiro che di insacca alle spalle di Casolari dopo una leggera deviazione. Il Montagna non ci sta e al 70’ ancora Briselli ha una ottima occasione su cross di Ametta, ma mette ancora incredibilmente fuori. Al 92’ Bosi calcia a colpo sicuro ma Casolari risponde presente con una grande deviazione in angolo.