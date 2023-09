Il Castelnuovo si rilancia con la doppietta di Carbone

CASTELNUOVO

2

VEZZANO

1

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Fosu (86’ Guglielmetti), Bosi, Pedroni, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (77’ Cantaroni), Di Guglielmo, Nadini (62’ Copertino). A disp. Braglia, Stanzani, Marzillo, Schenetti, Manini, Pederzoli. All. Consoli.

VEZZANO: Girotti, Arduini, Grossi (79’ Bassoli), Ferri, Melloni, Piermattei F., Piermattei M., Amoah (69’ Traore), Spadacini, Mercadante, Maniscalco (53’ Terni). A disp. Moscatelli, Stradi, Boschiroli, Campaniello, Le Piane, Crotti. All. Vinceti

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 29’ e 67’ Carbone, 47’ Mercadante

Note: ammoniti Pedroni, Fontanesi, Cantaroni, Reggiani, Grossi, Piermattei F.

Ci pensa bomber Carbone con una doppietta a regalare il primo successo al Castelnuovo che piega il Vezzano. Al 39’ fuga sulla sinistra di Fontanesi, cross al bacio per Carbone che incorna di prepotenza per l’1-0 di casa. In avvio di ripresa Bellei Ponzi testa sfiora il 2-0. Ma al 47’ su un pasticcio della difesa di casa Mercadante tutto solo pareggia. I padroni di casa reagiscono e al 50’ su una punizione di Di Guglielmo Bosi incorna ma schiaccia alto. Al 55’ missile di Fosu che sfiora l’incrocio. Al 59’ miracolo di Menozzi sulla conclusione di Spadacini, poi sull’angolo seguente è Gilioli a salvare sulla linea su M. Piermattei. Al 65’ è Girotti a superarsi sul colpo di testa di Reggiani. Al 66’ il neo-entrato Copertino semina la difesa e calcia a colpo sicuro ma ancora una volta Girotti è prodigioso. Sul tiro dalla bandierina però Carbone incorna il 2-1. Nel finale ancora Girotti dice di no tre volte al tris di casa su Copertino, Di Guglielmo e ancora Copertino.