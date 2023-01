Il Castelnuovo sorride, tre punti nell’anticipo

castelnuovo

3

x martiri

1

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli, Fontanesi, Guglielmetti, Bosi (96’ Oleari), Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (91’ Lissoufi), Di Guglielmo, Nadini (84’ Schenetti). A disp.: Bellotti, Corsini, Progulakis, Pedrazzini, Cantaroni, Baroni. All.: Consoli

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari (90’ Fitti), De Cristofaro (67’ Veronese), Bianconi, Taribello, Marongiu (85’ Bizzarri), Igboeli, Panzetta (67’ Perinelli Nicolò), Bottura (61’ Rubini), Pagani, Frignani. A disp.: Marisa, Tolle, Veronesi, Marku. All.: Ricci

Arbitro: Mazzanti di Imola

Reti: 8’ Bellei Ponzi, 27’ Bosi, 36’ Pagani, 58’ Nadini.

Note: ammoniti Menozzi, Fontanesi, Aguiari, De Cristofaro

Il Castelnuovo torna al successo sul neutro di Castelvetro e mette la freccia sul X Martiri nell’anticipo di Promozione ’C’. All 8’ diagonale di Nadini e palla che impatta sul palo, il più lesto è Bellei Ponzi che insacca per l’1-0. Passano pochi minuti e al 10’ Marongiu impegna severamente Menozzi. Al 17’ sugli sviluppi di un corner battuto da Di Guglielmo, Reggiani la tocca di testa e si avventa sul pallone Bosi che la scaraventa in rete. Al 30’ però accorcia Pagani. Due minuti più tardi Frignani colpisce l’incrocio dei pali. Al 33’ ancora Frignani impegna Menozzi. Nella ripresa al 52’ Nadini calcia, la palla viene deviata da un avversario spiazzando Manfredini per il 3-1. Nel finale altri due legni di casa con Nadini e Fontanesi.

Anticipi. Nelle gare di ieri rocambolesco 3-3 in Prima ’D’ fra Junior Fiorano e Solierese: ospiti avanti con Manicardi e ripresi da Adjetey, nella ripresa scatto gialloblù sul 3-1 grazie a Fontanesi e Fabbri, ma nel finale rimediano Olmi e Iachetta. In Prima ’E’ il Valsa Savignano cede 3-1 in casa di fronte allo Junior Corticella (di Calaiò l’1-2), in Seconda ’E’ finisce 2-2 il big match fra la Flos Frugi e la capolista Rubierese, che resta a +3: sotto 2-0 al 90’, i fioranesi fanno il miracolo con Gibertini e un’autorete, in Seconda ’F’ comincia con un 3-3 con la Sanmartinese l’avventura di Carletti alla guida della Fortitudo, mentre in Terza ’B’ San Paolo-Gino Nasi 2-1.