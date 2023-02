CASTELVETRO

3

CASTELLANA F.

1

CASTELVETRO: Avgul, Zironi, Marconi, Carrera, Massari, Operato (22’pt Mandreoli), Notari (82’ Dembacaj), Giordano, Barbieri (75’ Bocedi), Nanetti (60’ Pigozzi), Scarlata (75’ Zagari). A disp.: Venturelli, Gargano, Ceccarelli, Canalini. All: Domizzi

CASTELLANA F.: Castagnetti, Parenti (91’ Gioria), Pagani, Di Cosmo (55’ Storchi), Cornaggia, Marabelli, Fanelli, Domenichetti, Zani (82’ Nsingi), Cossetti, Ferro (65’ Tosca). A disp: Bengalli, Bonafè, Di Maggio, Lucanto, Gazzola. All: Della Giovanna

Arbitro: Saffioti di Como

Reti: 11’ e 31’ Scarlata, 80’ Bocedi, 84’ Storchi

Note: ammoniti Cossetti, Di Cosmo e Pagani

E’ la vittoria della maturità quella del Castelvetro, la quarta in 5 gare (13 punti su 15) che vale l’8° posto in solitaria. Lo scatenato Scarlata ne segna due subito: all’11’ la apre con una punizione beffarda da angolazione quasi impossibile, al 31’ controlla una corta respinta e trafiggendo ancora Castagnetti con una fucilata sotto alla traversa. Nanetti e Barbieri in varie occasioni vanno vicino al terzo gol, ma al è l’ottimo Carrera (2004) a centrare l’incrocio dei pali. Il secondo tempo si apre con la Castellana che si fa più intraprendente ma all’80’ con un’ottima azione di rimessa il Castelvetro raccoglie il meritato terzo gol con Bocedi che conclude un’ottima azione corale trafiggendo il portiere avversario. Chiude la partita il gol della bandiera della Castellana Fontana che segna con Storchi.