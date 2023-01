Il Castelvetro è ripartito col turbo

La frenata di fine 2022 (2 punti in 6 gare) che aveva fatto avvicinare per la prima volta i playout d’Eccellenza si è trasformata in benzina che il Castelvetro ha messo nel motore per cominciare alla grande l’anno nuovo. Con 2 vittorie su 2 dopo la sosta – impresa riuscita solo alla capolista Borgo, al Formigine e al Boretto – la squadra di Maurizio Domizzi ha messo il turbo salendo a +5 sulla zona calda, sfruttando anche un mercato di dicembre di spessore che ha portato il talento in attacco di Scarlata e Nanetti.

"Avevamo alcune carenze strutturali – racconta Domizzi – che sono state corrette nel mercato di dicembre, ad esempio con l’arrivo di due esterni d’attacco con grandi qualità nell’uno contro uno. Ovvio che non c’è solo questo, a fine 2022 avevamo commesso alcuni errori che ci erano costati cari ma la squadra ha sempre mantenuto una sua fisionomia, nonostante l’età media fra le più giovani del girone". Sempre lontano dalla zona pericolosa, il Castelvetro ha numeri agli opposti: con 24 reti è il quarto peggior attacco, ma con solo 23 gol subiti è la seconda miglior difesa, meglio anche delle prime 3 della classe. "Finora siamo in linea con gli obiettivi estivi – prosegue l’ex difensore di Lazio, Venezia e Modena – in un girone molto complicato, in cui per salvarsi bisogna mettersi addirittura 7 squadre alle spalle. I numeri della difesa non mi stupiscono, abbiamo ottimi elementi, ci abbiamo lavorato tanto e l’organizzazione fa la differenza. Davanti invece non abbiamo mai avuto una prima punta di ruolo, ma la squadra si è adattata a giocare diversamente e ora con Nanetti e Scarlata sono certo che i numeri miglioreranno". Per Domizzi fin qui un debutto assoluto fra i dilettanti positivo. "Sono davvero felice di aver scelto il Castelvetro – conclude – per due motivi principali: lavoro in una società e in strutture d’avanguardia e nel girone, che non conoscevo, ho trovato tanta qualità con cui è bello misurarsi".

Davide Setti