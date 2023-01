Il Castelvetro porta a casa il derby salvezza

MODENESE

2

CASTELVETRO

3

MODENESE: Della Corte, Lo Bello, Guerri, Alicchi, Lusvarghi, Lazzaretti, Agrillo (46’ Silipo), Boriani (46’ Malverti), Svarups (62’ Capasso), Tardini (46’ Depietri, 84’ Battaglia), Serroukh. All. Pittalis

CASTELVETRO: Avgul, Cornia (88’ Carrera), Marconi, Ceccarelli (62’ Giordano), Massari, Operato, Notari, Pigozzi (85’ Zironi), Barbieri, Nanetti (88’ Bocedi), Scarlata (75’ Poligani). . All. Domizzi

Arbitro: Melloni di Modena

Reti: 11’ Barbieri, 32’ Notari, 67’ Silipo, 81’ Giordano, 89’ Malverti

Note: espulso Lusvarghi al 70’ , ammoniti Agrillo, Massari, Giordano

Il derby salvezza se lo prende il Castelvetro (seconda vittoria di fila) che scappa a +5 sulla Modenese, al secondo ko di fila. Alll’11’ Barbieri stacca più in alto di tutti e insacca di testa il cross delizioso di Nanetti. Al 32’ grossa svista della retroguardia gialloblù in una rimessa laterale, il Castelvetro riparte rapidamente e Notari insacca il 2-0 al volo su cross di Marconi. A inizio ripresa Silipo dal limite dell’area insacca la punizione all’incrocio per l’1-2. Al 70’ l’arbitro espelle il capitano della Modenese Lusvarghi per un fallo molto dubbio a metacampo, tra le veementi proteste dei gialloblù. Passano 10’ e Giordano, dopo una bella azione personale e con l’aiuto di una deviazione fortuita, trova il 3-1 che sembra chiudere la partita. Ma all’89’ Malverti è abile a deviare in modo vincente la punizione di Alicchi, ma non basta per il pari.