Il Castelvetro raggiunto al 97’ su calcio di rigore

castelvetro

1

nibbiano

1

CASTELVETRO: Avgul, Cornia, Marconi, Ceccarelli (63’ Poligani), Massari, Operato, Notari, Pigozzi (77’ Bocedi), Barbieri (80’ Zagari), Nanetti (90’ Carrera), Scarlata. A disp.: Venturelli, Gargano, Zironi, Mandreoli, Poligani, Carrera, Zagari, Canalini, Bocedi. All. Domizzi

NIBBIANO: Murriero, Castellana, Bernardi, Porcari (88’ Michelotti), Celotti, Fogliazza, Federico (86’ Gjini), Jakimovski, Grasso, Minasola, Baldini. A disp.: Agazzi, Ghisoni, Michelotto, Barilli, Castano, Facchini, Montagnari, Gjini, Masotino. All: Volpi

Arbitro: Dumitrascu di Finale

Reti: 85’ Zagari (rig.), 97’ (rig.) Jakimovski Note: espulso al 67’ Minasola, ammoniti Minasola, Pigozzi, Scarlata, Zagari e Massari.

Un rigore al 97’ toglie al Castelvetro la terza vittoria di fila col Nibbiano, che avrebbe mandato a -8 la zona playout. Al 58’ sale in cattedra l’arbitro: Grasso perde la palla in area ma l’arbitro assegna un rigore al Nibbiano tra le proteste locali, batte Grasso ma Avgul si supera. Al 67’ Minasola affronta in dribbling Cornia, commette fallo ma si vede sia fischiare la punizione a favore che sventolare in faccia il secondo giallo. All’84’ su un lancio Castellana salta urtando Zagari in area, l’arbitro fischia rigore che lo stesso Zagari trasforma. Al 95’ (erano 3’ di recupero…) il direttore accorda una punizione dal limite al Nibbiano e dalla battuta accorda un altro rigore alla squadra ospite per presunto tocco di mano di Bocedi (unico in barriera): Jakimovski trasforma nonostante il tocco di Avgul.