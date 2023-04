Il Castelvetro spreca un rigore e viene punito

castelvetro

1

fidentina

2

CASTELVETRO: Avgul, Zironi (75’ Mandreoli), Marconi, Cornia, Dembacaj, Operato, Notari (89’ Poligani), Ceccarelli, Barbieri (81’ Bocedi), Giordano (67’ Nanetti), Pigozzi. A disp: Venturelli, Gargano, Carrera, Pagano, Zagari. All.: Domizzi

FIDENTINA: Ghiretti, Agostinelli, Visconti, Petrelli (60’ Pellegrini), Spagnoli, Rieti, Varani (53’ El Hani), Compiani, Pasaro (89’ Leporati), Russo (53’ Del Grosso), Bruschi (53’ Piscicelli). A disp: Bumbac, Coscelli, Illari. All. Montanini. Arbitro: Dumea di Bologna

Reti: 6’ Barbieri, 81’ Visconti, 84’ Piscicelli

Note: ammoniti Giordano, Petrelli, Rieti, Operato e Notari

Harakiri Castelvetro rimontato in casa dalla Fidentina che vede la salvezza. Al 6’ Barbieri segna di sinistro dopo una ripartenza. Al 7’ Pasaro manda alto. Al 15’ ancora Barbieri sfiora il 2-0. Al 49’ palla filtrante per Pigozzi atterrato in area da Petrelli. Rigore che si incarica di battere Ceccarelli ma Ghiretti para. In ripartenza Zironi, Giordano e Barbieri sprecano il 2-0. E così all81’ punizione di Visconti che nessuno tocca per l’1-1. Pasano 3’ e Piscicelli è lesto a infilare da pochi passi.