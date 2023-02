cavezzo

1

porretta

1

CAVEZZO: Carpi, Gazzini, Saracino, Tosse, Hoxha, Ficarelli, N. Malavasi (23’st Tonini), Pellacani, Boschini (25’st Aieta), Bulgarelli (43’st Fincatti), El Madi. A disp. Valentini, Masiello, Lavoro, Incerti, S. Malavasi. All. Semeraro.

PORRETTA: Belli, Nardi, Pecoraro, E. Dozzi (35’st Ruzzolini), Calegari, Froio, Ferrari (1’st Barsotti), Satalino, Adeyemi (13’st Ghisellini), Gogliormella (40’st Sabattini), L. Dozzi. A disp. Consolini, Essoufyani, Greca, Mousa, Aunku. All. Petroni.

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 15’st Nardi, 28’st Aieta

Il Cavezzo viene fermato da 2 legni e non riesce ad accorciare il -6 dal Porretta. Al 37’ imbucata di Boschini per Pellacani che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare, al 39’ Belli ancora super su Bulgarelli. Nella ripresa al 15’ Nardi segna l’1-0 dopo una mischia. Assedio del Cavezzo: al 26’ tiro di Tosse alto di poco, al 28’ Aieta in mezza rovesciata pareggia, al 33’ Tonini colpisce la parte superiore della traversa, al 38’ Aieta solo davanti a portiere si fa ipnotizzare e al 40’ colpo di testa di Bulgarelli ma sulla linea salva Froio poi centra il palo.