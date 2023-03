Il Cavezzo rischia a Fiorenzuola

Serie B femminile poule play-off girone C: nella seconda giornata di ritorno, impegno fuori casa (questa sera alle 18) per la Wamgroup Cavezzo (Bellodi nella foto di Bassoli) sul campo di Fiorenzuola. Trasferta sempre insidiosa, con le piacentine che hanno i principali terminali d’attacco nella playmaker Meschi, nell’esterna Cremona e nel quartetto dinamico composto da Zane, Yamble, Lekre e Sambou, capaci di colpire sia da sotto che da fuori. La Wamgroup si è preparata con attenzione a questa sfida, memore della gara disputata nella prima fase dove cadde per 73-61. Altro big-match in vista per la Sbs Piumazzo (stasera alle 20:30), di scena a Castel San Pietro Terme per far visita alla Magika.

Serie D maschile poule play-off: match alle ’Ferraris’ (stasera ore 18:30) per una Modena Basket (girone E) desiderosa di riprendere la scia delle capoliste. Gli arancio-neri attenderanno il fanalino di coda International Imola. Gare domenicali (entrambe alle ore 18) infine sia per Ottica Amidei Castelfranco che per SPV Vignola; Castelfranco (girone E) è attesa dalla trasferta di Forlimpopoli, mentre Vignola riceverà la Scuole Basket Cavriago. La Ottica Amidei è in cerca di una vittoria che manca ormai dallo scorso 17 febbraio, e si presenterà in terra romagnola rimaneggiata, in quanto è stato ufficializzato lo spostamento gara (originariamente prevista per oggi) solamente qualche giorno fa. Vignola, invece, dopo la pesante sconfitta interna contro Audace, vorrà rifarsi anche per vendicare il 67-56 subito in terra reggiana nella partita di andata; resta sempre vivo il sogno qualificazione ai play-off per la compagine giallo-nera, che attualmente occupa la quarta (ed ultima disponibile) posizione nel girone F.

Davide Ceglia