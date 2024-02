Il centrocampista diventato rigorista. La rivalsa di Palumbo, uomo partita: "Ci tenevo a fare bene qui»

Eccolo qui, il grande protagonista del pomeriggio di Marassi. Antonio Palumbo, rigorista in... erba, visto che prima del suo approdo in canarino non era mai andato sul dischetto, racconta la rimonta sulla Samp, cominciando con una battuta: "La prossima sarò squalificato. Meglio così, devo staccare un po’, ho un caratteraccio..." Poi continua: "Ci tenevo a fare bene qui, sono stato sotto contratto con la Samp per cinque anni, ma non avevo avuto grandi occasioni per mettermi in luce. La partita? La sensazione che ho avuto dal campo è che nei primi venti minuti avremmo dovuto farli noi due gol. Invece ce li hanno fatti loro, abbiamo avuto un attimo di tentennamento, normale quando giochi in uno stadio del genere dove la gente si fa sentire. Siamo stati bravi a rimanere in partita, non abbiamo perso lucidità e abbiamo raggiunto il pari. È la mia prima doppietta in carriera, la voglio dedicare alla mia famiglia".

Spazio poi a Fabio Gerli, anch’egli autore di una gara positiva assai: "Il primo tempo secondo me non era stato poi così negativo, anche se il punteggio diceva il contrario. Nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione, non gli abbiamo praticamente fatto mai passare la metà campo, siamo molto contenti. I gol che abbiamo preso? Forse evitabili, ma ci sono anche i meriti dell’avversario".

Anche a lui si chiede del caos della ripresa, con tanti episodi contestati: "Non ho rivisto le immagini, poi in generale non mi va di commentare l’operato dell’arbitro". Riproposto il modulo 3-5-2: "Con questo schema o io o Palumbo, anche perchè ci muoviamo parecchio senza palla, siamo sempre in grado di ricevere palloni in relativa libertà. Però non credo sia solo questione di disposizione in campo, ma di atteggiamento, e sia oggi che sabato scorso col Parma avevamo quello giusto". Alessandro Bedoni