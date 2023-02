Il club Giardino Carpi batte Parma e va alle Regionali

Fa il ‘botto, il club Giardino di Carpi e con la squadra delle Green Ladies batte, dopo il TC Parma, anche il C.E.R.E di Reggio Emilia e si guadagna l’accesso alla finale regionale. Capitanata da Stefania Camurri, e composta da Daniela Verrini, Alessandra Gasparini e Antonella Righi la squadra carpigiana si è imposta per 2-0 sulla compagine reggiana accedendo alla finale regionale dove ritrova il TC Nettuno Bologna, già affrontato nella fase a gironi. Allora le bolognesi vinsero 2-1: quale miglior occasione della gara che vale tutto, per il Club Giardino, per prendersi la rivincita?