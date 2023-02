La sconfitta patita contro il TC Nettuno nell’ultima gara della fase a gironi non ha incrinato la sicurezza delle Ladies del Club Giardino di Carpi che, classificatesi seconde nel loro raggruppamento, hanno cominciato nel miglior modo possibile la fase regionale a eliminazione diretta. Imponendosi, in trasferta, sullo Sporting Parma. Una vittoria determinate.

È finita 2-1 per la carpigiane, che grazie alle vittorie di Gasparini in singolo e della coppia Righi-Verrini nel doppio decisivo staccano il pass per le semifinali regionali.