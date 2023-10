Il coach dedica la vittoria alla città: "Bravi a rimanere sempre compatti"

Una prima da cardiopalmo per Francesco Petrella, tesissimo prima del fischio iniziale, sollevato dopo quello finale, tanto da prendere in causa un intero popolo nella dedica: "La vittoria è per questo staff e questi ragazzi e poi la dedico alla mia città, alla mia casa". L’analisi non tradisce emozioni, invece, lucida, a tratti spietata, comunque consapevole di limiti e pregi mostrati dalla partita, tutte sfaccettature che saranno analizzate per preparare la trasferta di Verona: "Volevamo dare valore a quello che abbiamo fatto in questa preparazione con chi c’era – racconta Petrella – e ci siamo riusciti giocando anche non bene a pallavolo. Sappiamo però che in questo palazzetto possono succedere cose che magari da altre parti non succedono. Avevo chiesto ai ragazzi di essere in grado di accendere il PalaPanini, per iniziare una relazione nuova col nostro palasport e con la nostra città. Lo hanno fatto molto bene in un match faticoso". L’Allianz aveva un handicap, certo, ovvero l’assenza di Porro "sono stati molto bravi a rimanere attaccati alla partita – continua il coach – con lo spirito che contraddistingue le squadre di Roberto Piazza. Il risultato ci soddisfa tantissimo". Poi una doppia analisi tecnica: "Venti muri subiti? È un tema che dobbiamo affrontare, soprattutto perché sono stati distribuiti in alcuni momenti che vanno riconosciuti, normale che ce ancora non siamo in grado di farlo o che non riusciamo a trovarci con l’intesa. Siamo stati però bravi a rimanere sempre compatti. La mossa di Davyskiba opposto? L’abbiamo provata in allenamento in queste settimane perché con Pinali ancora infortunato è di fatto l’unica arma per sostituire Sapozhkov se va in difficoltà. Non era una cosa improvvisata". Infine una nota sulla gestione dei giocatori e sugli ingressi di Davyskiba e Brehme: "Non devo dare spazio a tutti ma cercare di fare le mosse utili e capire i momenti. Quando ci si prende va bene e si festeggia, quando non ci si prende arrivano giustamente le critiche".

ROBERTO PIAZZA. Così il tecnico di Milano a fine match, in un’analisi che parte dall’assenza di Porro e arriva a parlare di un calendario che comprime troppo gli impegni dei club: "Abbiamo giocato col secondo palleggiatore, va detto, Zonta giocava in A3 che ha comunque fatto una partita straordinaria. Se nel primo set avessimo sfruttato alcune occasioni credo che parleremmo di un’altra partita, poi sul 2-1 per noi la singola giocata fa la differenza, vedi Davyskiba a fine quarto set. Siamo stati comunque in gara fino in fondo, ma tante cose che devono ancora essere affinate. Modena e Milano giocano per guadagnarsi un posto nei play off migliore possibile in un campionato meraviglioso, con gare da giocare dal primo all’ultimo punto". Poi una nota sul calendario: "Credo che bisognerebbe fare marcia indietro da parte dell’Fivb, sia per le trasferte che per i calendari. C’è un po’ di confusione anche nelle alte sfere, sarebbe bello che la SuperLega durasse di più".

Alessandro Trebbi