Il compleanno. La storia gialloblù: 112 candeline

Centododici anni. Ieri è stato il compleanno del Modena Football Club, che nacque il 5 aprile 1912 al Caffè Cacciatori in via San Carlo, quando venne deliberata la fusione tra l’Associazione studentesca del calcio, fondata due anni prima, e l’Audax football club, che aveva visto la luce nel 1911. Inizia da lì la storia dei canarini, che disputarono la loro prima partita ufficiale il 3 novembre dello stesso anno, affrontando il Venezia in un campo ricavato in Piazza d’Armi. La storia ci dice che i gialloblu, in questo secolo abbondante di storia, hanno disputato 14 campionati di Serie A (col terzo posto del 1946/47 come miglior risultato assoluto), 51 di Serie B, 24 di C, uno di C2 e pure uno di Serie D, nell’anno della rifondazone dopo il fallimento.