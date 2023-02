Il Concordia esonera mister Serra Camposanto, Luppi fuori due mesi

La pesante sconfitta per 8-1 subita domenica a Villanova sul campo del 4Ville ha portato all’addio fra mister Gaetano Serra (nella foto) e il Concordia (Terza "B"), anche se la società non ha comunicato ancora il nome del sostituto. Mister Serra era arrivato in estate al posto di Alessandro Gamberini dopo aver allenato le prime squadre di Limidi e Virtus Mandrio e nei settori giovanili di Carpi (prima del fallimento) e Solierese. Il Concordia, prima dell’inatteso stop, era reduce da 2 vittorie di fila contro San Vito e Gino Nasi che avevano rilanciato i biancazzurri nella corsa ai playoff e ora si trova al 10° posto con 21 punti in 19 gare, a -3 dall’8° posto del San Francesco Smile che rappresenta la soglia dei playoff. Promozione. Mano pesante del Giudice del Crer verso mister Gianluca Luppi, tecnico del Camposanto, squalificato per 2 mesi fino al 22 aprile dopo la gara di sabato a Fossolo in quanto "riconosciuto personalmente dal secondo assistente dell’arbitro, posizionatosi fuori dal recinto di gioco rivolgeva ripetute espressioni offensive e minacce nei confronti dello stesso assistente, che reiterava fino al termine della gara". Non è stata invece ancora presa una decisione da parte del Giudice (che ha solo preso atto del reclamo) sul ricorso dell’Atletic Cdr Mutina per la gara pareggiata 1-1 a San Cesario con l’Atletico Spm, mentre il tecnico "orange" Beppe Greco è stato squalificato fino al 15 marzo per offese all’arbitro a fine gara.

Variazioni. In Prima "E" San Damaso-Pontevecchio del 193 si anticipa a sabato 183 alle 14,30.

Stasera. In Terza "A" si recupera Montefiorino-Madonna di Sotto (20,30).

d.s.