Il cuore non basta: la Stadium perde ancora

stadium mirandola

1

savigliano

3

(1925 2521 2325 2025)

STADIUM MIRANDOLA: Rustichelli R. 3, Ghelfi G. 1, Stohr 16, Canossa 5, Ghelfi F. 19, Dombrovski 12, Angiolini (L1), Capua, Bellei 4, Schincaglia 3, Rustichelli M. (L2), n.e. Persona; all.: Pinca.

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Dutto 8, Filippi 5, Galaverna 18, Rainero 11, Spagnol 21, Nasari 7, Rabbia (L), Calcagno, Mellano, Bergesio, n.e. Marolo; all.: Simeon.

Arbitri: Cruccolini Beatrice - Giulietti.

Note: Durata set 27’ 25’ 27’ 27’ per un totale di 106’; Stadium 64 su 87 (B.S. 9, Vinc. 9, Muri 2, 2^ L. 11, E.P. 17); Savigliano 70 su 96 (B.S. 13, Vinc. 7, Muri 16, 2^ L. 9, E.P. 10).

Una gara giocata con il cuore in mano, anche per cercare di salutare nel migliore dei modi Matteo Canossa che parte per studio per il Belgio, non basta alla Stadium per riuscire quanto meno a portare a casa un punto contro un Savigliano che ha dimostrato di meritare la posizione in classifica che occupa. Basta un numero però a chiarire ciò che alla fine ha fatto la differenza, il numero di punti a muro, che per i piemontesi sono ben sedici, di cui otto nel primo set cambiandone l’inerzia, contro i soli due dei gialloblù, capaci di aver numeri alla pari sia in attacco, che in ricezione, con un Dombrovski monumentale in copertura: alla fine la Stadium paga l’impossibilità di contenere gli attacchi di Spagnol, e Galaverna, oltre a non aver saputo gestire un vantaggio importante nel terzo set sul 17-13 prima, e sul 18-15 poi, che poteva far girare la partita, visto che Savigliano faticava. La partita era inizia in salita per Mirandola, che aveva inseguito per tutto un primo set in cui però aveva alla fine limitato i danni: il successo di forza nella seconda partita, a lungo in equilibrio e poi decisa dall’accelerazione finale di Francesco Ghelfi, avevano illuso sulla possibilità di concretizzare un risultato importante, speranza che è poi svanita nella terza frazione. A quel punto la Stadium è finita fuori dal match.

I risultati: Monselice – Pineto 0-3; Parma – S.Donà 2-3; Garlasco – Belluno 3-2; Stadium Mirandola – Savigliano 1-3; Fano – Bologna 3-0; Macerata – Brugherio 3-1; Montecchio Magg. – S. Giustino 1-3.

Classifica: Fano punti 46, Pineto 43, Savigliano 41, Macerata 35, Belluno 29, Bologna, Parma e S.Giustino 26, Garlasco 25, Montecchio Magg. 19, S.Donà 20, Brugherio 17, Stadium Mirandola 14, Monselice 11.

Riccardo Cavazzoni