Il Cus espugna Scandiano

Questi i risultati delle squadre modenesi nelle minors di basket. Promozione Bologna Girone C. Netto successo esterno per il Cus (Fratelli e Villani 17) in casa di Magic Scandiano. Il 32-11 ospite alla prima sirena indirizza l’incontro, con gli universitari che piazzano già 5 delle 13 triple di serata. Il secondo tempo è di pura gestione, ed i modenesi arrotondano a tre cifre nel punteggio. La stracittadina di Carpi dice Nazareno: i bianco-blu (Rizzo 14, Prampolini 13, Lugli R. 12) di coach Barberis sbancano il Pala ITI superando la Carpine (Fofie 19, Cavallotti 14, Marra 13) e staccandola in classifica. Sconfitta esterna per Spilamberto (Badiali 13, Paladini 10) sul campo dei Kings; gli ospiti non superano la prova di maturità ed ottengono il quinto stop stagionale. Perde al fotofinish Medolla (Baccarani 17, Tommasino 11) contro Zola. Risultati: Kings-Spilamberto 64-55, Magic Scandiano-Cus Mo.Re. 59-100, Medolla-Zola 67-68, Carpine-Nazareno 70-75, Diablos-Crevalcore 66-53. Classifica: Peperoncino 26, Cus 24, Zola 22, Spilamberto 22, Sasso Castelfranco 20, Kings 18, Diablos 14, Nazareno 12, Carpine 10, Medolla 10, Crevalcore 6, Scandiano 6. Prima Divisione Reggio Emilia Girone C. Parola d’ordine: equilibrio. Quattro squadre in vetta tutte a quota 22. Le vittorie di Formigine (Ruiu 18) a Magreta (Martelli 13) e quella della McDonald’s Castelfranco (Monari 13) a Savignano (Soli M. 11), complice anche la debacle di Go Basket in quel di Campogalliano (Goldoni 22, Panzetta 13), hanno permesso l’aggancio.

E domani sarà la volta di Castelfranco-Castellarano, in programma al pala "Reggiani". Formigine fa suo il derby grazie alla doppia cifra ottenuta alla pausa (23-33); l’equilibrio del secondo tempo non lascia scampo a Magreta, nonostante il tentativo di rientro fino al -4. Franceschi, però nel finale, regala un buon margine alla PGS. Castelfranco fa suo il match con la SPS, pur non giocando benissimo a livello offensivo. Nel secondo tempo, le iniziative di Monari e Paciello permettono di chiudere senza troppi patemi. Torna a vincere Mo.Ba (Motta 21, Drusiani 10), che batte gli Iwons.