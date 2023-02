Va al Sassuolo il derby di C1 col Montale, battuto 5-3: decidono il tris di Antonietti e le reti di Naimo, Quaye e Terranova, coi neroverdi che agganciano il Forlì al 2° posto a -7 dal Bagnolo, mentre agli orange non bastano Occhipinti, Desiderio e Biuasi. In C2 festeggia nel modo migliore il debutto mister Lusso sulla panchina del Nonantola, che batte 2-1 il Bondanello e lascia ai mantovani l’ultimo posto grazie alla doppietta di Po, male il Cus MoRe travolto 4-0 a Guastalla. In Serie D l’Emilia Futsal Academy passeggia 9-2 a Carpi sulla Virtus Cibeno e aggancia il 3° posto: per i gialloblù le firme sono di Bader (2), Cristoni, E. Ingino, Vaglioni, Casarini, Rinaldi, Ahmed e V. Ingino. Stasera in A2 tocca al Modena Cavezzo che alle 20,45 (diretta su Sky Sport) riceve il Saviatesta Mantova.