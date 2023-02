Il derby alla Nazareno, primo squillo nel ritorno

Promozione Bologna C. Primo squillo del girone di ritorno per la Nazareno (Rizzo 30, Beltrami M. 14) nel derby contro Medolla (Baccarani 20, Luppi 11). Il 24-16 carpigiano iniziale indirizza già il match, e la terza frazione porta i locali a + 17. Carpi non riesce a ribaltare la differenza canestri ma comunque ottiene il quinto successo stagionale. Anche l’altra carpigiana vince, ovvero la Carpine (Fofie 23, Guagliumi 16, Muzzioli 10), corsara a Crevalcore. Nona in fila per il Sasso Castelfranco (Venturi 12, Gobbi 10), contro una coriacea Scandiano. I reggiani vanno 23-30 alla pausa, ma Gobbi e Zucchini riportano sotto i modenesi. Venturi impatta a quota 49 dalla lunetta, Kalfus infila 7 punti, e la terza bomba di Zucchini regala un possesso pieno nell’ultimo giro di orologio. Gobbi intercetta difensivamente e Venturi la chiude dalla lunetta. Vince ancora Spilamberto (Paladini 18, Caltabiano 16), che archivia la pratica Diablos già alla pausa; il 18-46 diventa 27-63 alla penultima sirena. Perde in casa il Cus (Alessandrini 14) nel big-match di giornata con Peperoncino, complici gli errori in lunetta (21).

Risultati: Nazareno-Medolla 67-53, Sasso Castelfranco-Scandiano 65-61, Zola-Kings 67-58, Crevalcore-Carpine 56-76, Cus Mo.Re.-Peperoncino 49-58, Diablos-Spilamberto 40-72.

Classifica: Peperoncino 26, Spilamberto 22, Cus 22, Sasso 20, Zola 20, Kings 16, Diablos 12, Carpine 10, Medolla 10, Nazareno 10, Crevalcore 6, Scandiano 6.

Prima Divisione Reggio Emilia C. Nulla cambia in vetta: oltre a Go Basket, vincono anche Formigine in quel di Modena (Drusiani 10), e la McDonald’s Castelfranco in quel di Sassuolo, con un finale al cardiopalma che permette ai bianco-verdi di coach Vannini di prevalere di 4 lunghezze. Go Basket batte una Magreta (Bernabei 12, Pifferi 11, Naletto 10) che litiga col ferro per 30’, per poi cominciare a macinare gioco quando ormai i giochi sono pressochè fatti. Successo, netto, casalingo per Campogalliano (Foroni 23, Panzetta 12, Guidetti 10) contro Savignano.

Risultati: Campogalliano-Savignano 89-49, Iwons-Scandiano 55-44, Castellarano-Accademia 63-41, Go Basket-Magreta 69-56, Modena-Formigine 35-77, Schiocchi-Castelfranco 70-74.

Classifica: Go Basket 22, Castellarano 20, Formigine 20, Castelfranco 20, Campogalliano 16, Magreta 14, Schiocchi 12, Iwons 10, Modena 6, Accademia 6, Savignano 2, Scandiano 0.

Davide Ceglia