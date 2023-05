Il derby dei giovani è senza storia La truppa di Bigica stravince

bologna

1

sassuolo

4

BOLOGNA: Bagnolini; Amey, Motolese (1’ s.t. Maltoni, 34’ s.t. Anatriello), Stivanello, Diop (34’ s.t. Wallius), Corazza; Bynoe (41’ s.t. Menegazzo), Mercier, Pyyhtià; Raimondo, Ebone (34’ s.t. Mazia). All. Vigiani (Raffaelli, Franzini, Baroncioni, Busato, Bartha)

SASSUOLO: Zacchi; Cinquegrano, Cannavaro, Loeffen, Pieragnolo (21’ s.t. Ryan); Kumi (43’ s.t. Zaknic), Casolari, Leone (21’ s.t. Tourè); Bruno (17’ s.t. Abubakar); D’Andrea (21’ s.t. Ajayi), Russo. All. Bigica (Theiner, Baldari, Lolli, Mata, Mandrelli, Gori)

Arbitro: Marotta di Sapri (Sicurello, Marchese)

Reti: 3’ p.t. D’Andrea, 12’ e 31’ s.t. Casolari, 18’ s.t. Kumi, 24’ s.t. Diop

Note: espulsi Mercier (13’ p.t.) e Loeffen (16’ s.t.), ammoniti Bagnolini, Pyyhtià, Leone Un poker per il quarto posto.

BOLOGNA

Il Sassuolo Primavera gioca d’anticipo e capitalizza come meglio non potrebbe l’anticipo della trentesima giornata. A Bologna i ragazzi di Bigica spadroneggiano senza se e senza ma… Finisce 4-1 per i neroverdi, già in fuga nel primo tempo – sbaglia anche un rigore, il Sassuolo di mister Bigica – e mai ‘visti’ da un Bologna che, in svantaggio al pronti via, in gara, di fatto, non c’è mai.

Solo a metà ripresa, quando l’espulsione di Loeffen ristabilisce la parità numerica (il Bologna era in 10 dal quarto d’ora, out Mercier) i neroverdi sembrano poter concedere qualcosa ad un avversario che tuttavia resta lontanissimo dal creare loro problemi. Per il Sassuolo, che ha fatto otto punti nelle ultime 4 gare e ne ha perse una su 11, i punti di vantaggio sulla settima in classifica, adesso, sono tre: prove tecniche di fuga…

