MODENESE: Paganelli, Lo Bello, Baldini, Alicchi, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Serroukh (75’ Silipo), Boriani, Svarups (83’ Capasso), Tardini (79’ Depietri), Guerri. A disp. Bacciocchi, Pjolla, Longu, Azzi, Colistra, Malverti. All. Pittalis VIGNOLESE: Cinelli, Luccarini, Melli, Kane, Tedeschi, Vaccari, Pescatore (90’ Barbolini), Mekchane, Girotti (66’ Uhunamure), Iori (75’ Benatti), Musardo (55’ Semeraro). A disp.: Cavazza, Zannoni, Incerti, Selim, Frentoaei. All. Perinelli

Arbitro: Previdi di Modena

Reti: 28’ Girotti, 44’ (rig.) Serroukh

Note: ammoniti Musardo, Guerri, Tardini, Baldini

I due gol nel primo tempo sono fra le poche emozioni nell’1-1 del derby del ’Morselli’ fra Modenese e Vignolese, coi rossoverdi (settimo risultato utile di fila con 3 vittorie e 4 pareggi) che restano a +3 sulla squadra di Pittalis (un solo acuto nelle ultime 6 giornate) appena fuori dalla zona playout. Al 28’ ospiti in vantaggio, su calcio di punizione, con Girotti che pesca la deviazione. La Modenese non ci sta, sul finale del primo tempo, Svarups viene atterrato da Tedeschi in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto trasforma Serroukh per l’1-1. Nella ripresa prevale la fisicità ed entrambe le squadre prestano maggiormente attenzione a non prendere gol piuttosto che a farlo. L’occasione più importante la creano i padroni di casa che colpiscono un palo con un tiro, dal limite dell’area, di Boriani.