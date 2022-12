Il derby lo vince Sassuolo, successo firmato Pistolesi

sassuolo

3

montale

1

(2518 3032 2522 2519)

BSC MATERIALS : Vittorini 9, Manfredini 18, Scacchetti, Pistolesi 23, Civitico 10, Busolini 17, Pelloni (L1), Dapic, Dhimitriadi, Bondavalli, n.e. Masciullo, Fornari, Giglioli (L2), Ferrari; all.: Venco.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Angelini 1, Lancellotti 4, Frangipane 12, Fronza 13, Visintini 20, Zojzi 15, Bici (L1), Mescoli 3, Rossi 2, n.e. Mammini, Bonato, Montagnani, Aguero (L2); all.: Ghibaudi.

ARBITRI: Proietti Deborah – Bolici.

NOTE: Durata set 26’ 38’ 31’ 31’ per un totale di 126’; Sassuolo 77 su 105 (B.S. 12, Vinc. 7, Muri 11, 2^L 6, E.P. 9); Montale 70 su 91 (B.S. 14, vinc. 5, Muri 3, 2^L. 6, E.P. 14).

di Riccardo Cavazzoni

La Bsc Materials Sassuolo si fa il regalo di Natale in ritardo di un giorno, portandosi a casa il temutissimo derby contro l’Emilbronzo 2000 Montale, salito a Sassuolo con il preciso intento di provare a sfruttare i problemi delle padrone di casa, ancora scosse per il grave infortunio occorso a Valentina Pomili: ne è scaturita una partita nervosa, infarcita di errori, ma tutto sommato piacevole, se non altro per ardore con cui le due squadre hanno affrontato l’impegno. Sassuolo che ha potuto finalmente sfruttare tutto il potenziale in attacco di Aurora Pistolesi (nella foto una sua azione), che è partita piano, poi è via via cresciuta, trascinando la squadra ad una vittoria che fa classifica, e morale, oltre che a servire per porre una seria ipoteca sul passaggio alla Poule Promozione. Ancora una volta Montale è bravo a spaventare l’avversaria, ma ancora una volta non concretizza quanto costruisce, soprattutto dopo aver portato a casa un incredibile secondo set, che poteva risultare decisivo: le nerofuxia sbagliano molto, ma Sassuolo non ne approfitta, sprecando troppo, e Montale alla prima occasione lo punisce, dando l’impressione di poter riaprire la gara. In realtà non è così, l’Emilbronzo continua a sbagliare troppo, cala in attacco, e nemmeno l’ingresso di Rossi al posto di Angelini serve a fermare l’attacco delle padrone di casa, che dal secondo set in poi ritrovano anche Civitico, e soprattutto Busolini, fino a quel momento anche poco servite. Zojzi spreca, e Lancellotti e Visintini non possono tenere in piedi la baracca da sole, lasciando via libera alla Bsc.

I risultati: Busto Arsizio – Mondovì 3-0; Lecco – Como 3-0; Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale 3-1; Offanengo – Cremona 3-2; Club Italia – Olbia 3-0; Trento – Brescia (oggi).

Classifica: Brescia (*) punti 28, Busto Arsizio 25, Trento (*) 24, Bsc Materials Sassuolo 23, Mondovì 19, Olbia 16, Cremona e Lecco 15, Offanengo 14, Albese 13, Emilbronzo 2000 Montale 12, Club Italia 9. (*) = una partita in meno.