Il difensore bomber Zaro. "Partita folle, davvero un peccato. Il rosso dato e tolto li ha motivati»

Goleador ancora una volta in terra lombarda, ma nell’occasione la sua rete non è servita ad evitare una sconfitta beffarda. Giovanni Zaro è amareggiato, ci mancherebbe, come tutti i suoi compagni quando si presenta ai microfoni nella sala stampa dello stadio Sinigaglia. "Sono contento per il gol, ma è ovvio che quello fatto a Brescia aveva tutto un altro sapore. C’è molto rammarico per come è andata a finire questa partita, visto che è stato uno dei Modena più propositivi visti in questa stagione. A parere mio sarebbe stato già difficile da accettare un pareggio, figuriamoci una sconfitta". Ovvio chiedergli cosa è successo nella mischia da cui è scaturito il gol decisivo di Gabrielloni: "Andrebbero riviste le immagini. Io ricordo che sono riuscito ad allontanare un pallone, ma la sfera è rimasta lì e dopo l’ultima ribattuta di Gagno Gabrielloni da un passo l’ha messa dentro. Peccato davvero, anche perchè pochi minuti prima c’era stato quel cartellino rosso prima dato e poi tolto a Odhental. Quell’episodio ha dato loro coraggio ed entusiasmo". Zaro continua: "Una partita davvero folle, anche perchè dopo che loro sono ripassati in vantaggio abbiamo avuto più di una occasione per pareggiare ma il pallone non voleva entrare. Almeno in due occasioni, sui colpi di testa prima di Strizzolo poi di Abiuso il pallone lo avevo visto dentro, ma l’urlo mi si è strozzato in gola". Al di là del rammarico, meglio il Modena della ripresa rispetto a quello del primo tempo: "Nella prima frazione abbiamo avuto qualche buona ripartenza, ma non siamo stati bravi a trovare l’ultimo passaggio, mentre loro con l’unica giocata individuale importante sono riusciti ad andare in vantaggio. Nell’intervallo ci siamo detti di continuare a fare la gara come nei primi 45’ e dopo il pari avevamo preso in mano il controllo della partita, poi è bastata una mischia sfortunata".

a.b.