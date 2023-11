Il direttore Motta avverte il Carpi: "Non siamo ancora guariti"

"Non siamo ancora guariti, abbiamo solo preso la strada giusta ma non abbiamo fatto ancora niente". Una settimana fa il ds Riccardo Motta aveva chiesto una risposta al Carpi e col 4-0 di Molinella sul Mezzolara i suoi giocatori gliel’hanno data. Ora però viene il difficile, trovare la continuità di risultati a cominciare dalla sfida di domenica con l’Aglianese.

"La parola d’ordine dev’essere continuità – spiega – l’atto di responsabilità dei giocatori dopo Ravenna ha dato il suo effetto, ma servono ancora fatti. Se passiamo con una vittoria la prova contro l’Aglianese, allora possiamo dare la svolta perché poi ci attende un calendario che dobbiamo sfruttare". Col Mezzolara il Carpi ha usato la sciabola su un campo impossibile, trovando i gol degli attaccanti e soprattutto chiudendo col secondo clean sheet stagionale.

"Come da impegno con la squadra – prosegue Motta sorridendo – ho messo il mio obolo economico nello spogliatoio come avverrà ogni volta in cui non subiremo gol. Gli attaccanti? Saporetti ha lavorato la scorsa settimana in una maniera più intensa e ha raccolto i frutti. Sall ha confermato quanto sia cresciuto". Si avvicina anche il mercato dove il Carpi segue il centrocampista 2004 Federico Renda, in campo 11 volte fin qui col Sant’Angelo. "Di mercato stiamo parlando da tempo – prosegue Motta - ma prenderà una direzione che daranno i risultati del campo. Se ci saranno le situazioni giuste per migliorare la squadra lo faremo, è ovvio che siamo già tanti e ci sono giocatori giovani che hanno bisogno di andare a trovare spazio. Io cambierei il meno possibile, abbiamo anche giocatori, come Quarena, che finora abbiamo visto poco per infortuni. In porta ad esempio rientrerà Viti, con Matteo Rossi abbiamo un accordo fino a fine novembre. Davanti abbiamo un reparto consolidato, magari si può mettere un giovane. Abbiamo parlato con Marquez (ex Pistoiese andato a Piacenza, ndr), ma la sua aspettativa era alta e il tempo per chiudere molto ristretto. Per prendere decisioni aspettiamo domenica, che è fondamentale. Noi dobbiamo ottimizzare il mercato per vincere il campionato e per vincere il campionato dobbiamo vincere domenica".

Davide Setti