Il dolore della Gold Sport per la morte di Ituma

La tragedia che ha colpito all’alba di ieri tutto il mondo dello sport e del volley nazionale, con l’improvvisa morte a Istanbul della stella dell’Igor Novara e della Nazionale Julia Ituma, ha stravolto anche la Gold Sport, società modenese di procuratori con a capo il geminiano Donato Saltini che ne gestiva da tempo i contratti sportivi. "Un evento inspiegabile – fanno sapere proprio da Gold Sport – che ci stordisce e ci lascia senza parole. Julia era una ragazza apparentemente felice, senza problemi, serena in famiglia e serena nella sua avventura professionale a Novara, dove aveva trovato un ambiente del quale non ci ha mai riportato alcun problema, si trovava molto bene ed era felice. Non riusciamo davvero a capacitarci di quanto accaduto, rimangono tanti perché di che difficilmente riusciremo a comprendere". Lo stesso Donato Saltini, storico procuratore modenese dedito soprattutto al volley femminile, ha aiutato nella giornata di ieri la famiglia di Ituma a imbarcarsi per la Turchia e a raggiungere il luogo della tragedia.

a.t.