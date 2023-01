Il doppio intervento di Gagno vale come un gol. Cittadini attento, Tremolada scarico

GAGNO 7,5 La sua partita, quella vera, perchè per il resto è solo ordinaria amministrazione, dura una manciata di secondi. Quelli che bastano per i due prodigi consecutivi prima su Zilli poi su Meroni. Tanta roba, che vale quanto una rete segnata. OUKHADDA 6 Riproposto titolare per sfruttare la sua spinta. Quella c’è, ma le giocate sono spesso imprecise. Offre però la palla decisiva a Gerli per l’1-0.

CITTADINI 7 Nessuna distrazione difensiva, grande tempismo negli interventi e più di un’uscita palla al piede a testa alta.

PERGREFFI 6 Qualche piccola sbavatura, ma nulla che possa macchiare una prova nel complesso sufficiente.

RENZETTI 6,5 Ritrova una casacca da titolare e la onora con una partita di sostanza. Nel primo tempo è l’unico che prova a saltare l’uomo in fase offensiva, e nella ripresa non cala di intensità. (48’ st Coppolaro sv).

ARMELLINO 6 L’apporto alla causa è sempre sostanzioso, nella fattispecie è meno concreto in fase offensiva. A inizio gara strozza il tiro su un bel cross di Gargiulo. Ci riprova nella ripresa, ma la sua conclusione è deviata in angolo. (35’ st Magnino sv Gioca un finale di gara senza particolari sbavature).

GERLI 7 Comincia la gara faticando a trovare il ritmo nelle giocate, e il suo apporto si sente più in fase di contenimento. Cresce nella ripresa e ha il merito di sbloccare la gara raccogliendo il gran assist di Giovannini.

GARGIULO 6 Comincia il match offrendo una bella palla ad Armellino che però non sfrutta l’invito. Poi solito lavoro a centrocampo in uno schieramento che richiede sempre applicazione.

TREMOLADA 5,5 Non è brillante come in altre occasioni e cala alla distanza, ma è comprensibile dopo il lungo stop (14’ st Giovannini 8 L’uomo del match. Nella mezz’ora abbondante in cui è in campo getta lo scompiglio nella difesa ospite. Un super assist per Bonfanti, non sfruttato e la prodezza personale per il 2 a 0 incorniciano una prestazione super).

FALCINELLI 5,5 E’ vero che deve giocare spesso spalle alla porta e non vicinissimo all’area, ma quando si crea spazio per mettere in mezzo dei palloni non è preciso nei cross. (14’ st Bonfanti 6 Manca una grande occasione, ma in generale la sua presenza in area si fa sentire).

DIAW 5,5 Colpisce la parte superiore della traversa a inizio ripresa, ma è l’unico lampo. (14’ st Strizzolo 6 Come Bonfanti, porta chili e stazza negli ultimi sedici metri, con qualche torre interessante).

Alessandro Bedoni