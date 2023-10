Il ds Rosati: "Il risultato alla fine è giusto"

In casa pistoiese il pari è preso col sorriso. "Uno 0-0 giusto – spiega il ds Gianni Rosati – in cui le squadre si sono equivalse: noi abbiamo annullato Saporetti e loro ci hanno bloccato gli esterni, loro hanno fatto più possesso palla, noi ci abbiamo provato con alcune folate. Penso che saranno le due squadre che arriveranno in fondo, non però chi delle due davanti…". Per mister Luigi Consonni "il pari va tenuto stretto contro questo Carpi, pensavo e speravo di fare di più in fase offensiva, ma al tempo stesso mi è piaciuta molto la nostra fase difensiva. La partita si è sviluppata molto a centrocampo e tra le linee, dove loro hanno grande qualità in fase di palleggio. Un punto è comunque importante, visto il valore dell’avversaria. A noi è mancata qualche ripartenza, ma nel complesso il bicchiere è mezzo pieno".