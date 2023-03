"Il fallo di mano non c’era"

CARPI

Nonostante la vittoria in casa Carpi è confermato il silenzio stampa (che dovrebbe finire oggi), così a fine gara l’unica voce è quella del tecnico correggese Antonio Soda, rammaricato per la sconfitta e per il rigore. "Abbiamo giocato solo noi – esordisce – contro un Carpi che doveva vincere il campionato e che abbiamo tenuto per 95’ nella sua metacampo. Ma siamo qui a commentare l’ennesima sconfitta. Purtroppo paghiamo quel rigore in avvio: l’arbitro non ha nemmeno visto l’azione, Pupeschi aveva il braccio vicino al petto ma ha fischiato lo stesso anche se era dietro e non poteva vedere. Peccato, il gol ci ha costretto a rincorrere, ma abbiamo costruito tanto, specie nel secondo tempo col passaggio al 4-3-3 e l’ingresso di Carrasco. Però se non fai gol non puoi vincere e a noi questo accade spesso. Il Carpi? Si vede che è una buona squadra, ha tanti giocatori che in D possono fare la differenza ovunque, ma in questo campionato si può andare in difficoltà, lo abbiamo visto che vale per tutte le squadre".