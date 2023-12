Il film della giornata. Incredibile Parma, canarini settimi

La pazza rimonta del Parma, che a 5’ dalla fine era sotto 3-1 in casa col Palermo e poi ha acciuffato il 3-3, fa un po’ sorridere anche il Modena, rendendo un po’ meno amara la giornata del ’Sinigaglia’. I rosanero siciliani con il successo avrebbero messo la freccia al 7° posto sui canarini, che invece mantengono così un punto di vantaggio. Una gara, quella del ’Tardini’ che il Palermo aveva messo sulla strada giusta con un grande primo tempo, trasformato nel 2-0 dalla doppietta di bomber Brunori, salito a quota 6 centri in stagione. Nella ripresa Estevez aveva accorciato dopo 6’ ma poi all’85’ era arrivata la rete di Segre e lanciare il Palermo verso un successo che mancava da 3 giornate (un punto). Nel finale però il Parma è riuscito a mantenere l’imbattibilità interna (5 vittorie e 4 pari) prima con la firma di Mihalia al 91’ e poi con il tocco di Charpentier al 95’ per il 3-3. La sfida sul terreno ducale, abbinata all’altro scontro diretto di Como, ha ridisegnato i valori nella zona playoff dopo la 16esima giornata. Il Parma ha di nuovo messo la freccia in vetta a +1 sul Venezia, che sabato dopo 5 successi di fila, era stato sconfitto a Cremona. Al 3° posto è balzato il Como. Il poker delle prime è completato dal balzo del Catanzaro (2-0 al Pisa per la terza vittoria consecutiva), ma hanno festeggiato con i tre punti anche Cremonese e Cittadella. Il Modena ha pagato il primo ko esterno della stagione facendosi staccare di 3 punti dalla Cremonese e facendosi scavalcare proprio dal Cittadella, la squadra più in forma del momento con 5 successi di fila.

I canarini settimi a +1 sul Palermo mantengono ancora 5 punti di margine sul Bari, prima squadra fuori dalla zona playoff. A completare i posticipi della 16^ giornata c’è stato l’1-1 fra Reggiana e Brescia, con il rigore di Moncini nel finale ad azzerare la rete granata di Girma.

d.s.