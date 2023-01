Il finalese Aleotti tra i protagonisti in Australia

Intenso weekend del ciclismo modenese con Giovanni Aleotti (foto) impegnato in Australia, i ciclocrossisti oggi a Cremona nell’Internazionale Guerciotti e domani la premiazione dell’esordiente Pelloni e dell’olimpionico Claudio Vandelli alla Bici al Chiodo a Campagnola (Re) assegnata al vincitore della Parigi-Roubaix 2021. Il finalese Giovanni Aleotti ha concluso assieme al suo capitano Hindly al 39° posto la terza frazione del Tour Down Under prima corsa a tappe del del World Tour ed alla vigilia della tappa decisiva del Monut Lofty da ripetere 5 volte si trova al 34° posto della generale ad 1’34’’ dal leader l’australiani Vine un distacco che potrà essere recuperato assieme al suo compagno della Bora vincitore dell’ultima corsa rosa che vuole confermarsi anche davanti ai propri tifosi. Oggi in quel di Cremona ultimo appuntamento internazionale prima dei mondiali che si svolgeranno in Olanda il 5 febbraio. Tra i master la coppia Davide Montanari e Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) andrà a caccia della vittoria. Tra gli juniores il terzetto formato da Giacomo Ghiaroni, Matteo Rinaldi e Luca Soezzani (Team Paletti) cercheranno di concludere con bel piazzamento, al pari di Martina Barbieri e Giada Martinoli (Ale Cycling Modena). Domani alle 11 nell’ambito della 20^ Bici al Chiodo assegnata allo sfortunato Sonny Colbrelli sul palco dei premiato l’Olimpionico di Los Angeles 1984 Claudio Vandelli e il giovane emergente Marcello Pelloni (Maranello).

Andrea Giusti