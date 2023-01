Il Fiorano respira grazie alla rete di Dapoto

fiorano

1

polinago

0

FIORANO: Antonioni, Back, Barbieri, Occhi, Kwakie, Caselli (42’ s.t. Sernesi), Vaccari, Dapoto (22’ st.. Ficarelli), Opoku, Galli (34’ s.t. Runaj), Angelillis. All. Cavuoto (Varieschi, Naska, Wusu, Zykaj, Ienna, Schiavone)

Polinago: Brambilla, Mastroleo, Bellei, Rosi, Ori, Pasquesi, Darga, Altariva (45’ s.t. Puglia), Stefani (16’ s.t. Bertogli), Makdouli (42’ s.t. De Luca), Gorrieri (16’ s.t. Bortolani). All. Santi (Pinchiorri, Vanneste, Giannotti, Macchioni)

Arbitro: Volpato di Piacenza (Cruz, Signorelli).

Reti: 34’ p.t. Dapoto (F).

Note: espulso (22’ p.t.) Rosi per fallo da ultimo uomo, ammoniti Vaccari, Galli, Opoku, Occhi, Pasquesi, Bellei.

Vince di misura, il Fiorano, e complice la seconda vittoria consecutiva passa il cerino della crisi in mano al Polinago – un punto nelle ultime cinque gare – che sprofonda in zona playout. Penalizzati dall’espulsione di Rosi che li lascia in 10 a metà primo tempo, gli ospiti reggono giusto 10’ e, puniti a strettissimo giro di posta dalla rete di Dapoto prima dell’intervallo, si consegnano ad una crisi senza fine. Il Fiorano, invece, respira.