Il Fiorano segna e vola sul due a zero. Poi il Bibbiano rimonta e vince

FIORANO

2

BIBBIANO S.P.

3

FIORANO: Baciocchi, Fabbri, Kwakye, Torlai (83’ Canalini), Balestri (95’ Neri), Hardy, Amartey (61’ Raia, 95’ Anang), Runaj, Francioso (68’ Fontana), Olmi, Angelillis. A disp: Varieschi, Hadine, Wusu, Cervino. All: Nobile.

BIBBIANO: Carpi, Lucchini (64’ Errigo), Ravanetti (85’ Fornaciari), Riccardi (61’ Borges), Bonacini, Macca, Carlini (46’ Bassissi), Finocchio, Messori, Cilloni (93’ Crescini), Rozzi. A disp: Vergalli, Rota, Benassi, Trivieri. All: Tedeschi.

Arbitro: Rossetti di Parma

Reti: 6’ Olmi, 16’ Amartey, 38’ Bonacini, 74’ (rig.) Borges, 93’ Messori

Note: espulso al 47’ Runaj per doppia ammonizione. Ammoniti Lucchini, Ravanetti, Riccardi, Finocchio, Runaj, Kwakye

Il Fiorano va avanti 2-0 sulla capolista Bibbiano, che poi acciuffa i biancorossi rimasti in dieci a inizio ripresa e li beffa al 93’. Al 6’ scappa Amartey a destra palla per Olmi che deve solo appoggiare in rete. Ancora Amartey al 16’ scappa via e firma il 2-0. Al 30’ Riccardi impegna Baciocchi e al 38’ sempre di testa Bonacini accorcia le distanze. A inizio ripresa Runaj si prende il secondo giallo lasciando i suoi in 10, ma è il fioranese Raia che si divora il 3-1 Così al 74’ Kwakye fa fallo in area e Borges pareggia dal dischetto. Poi quando il 2-2 sembra fatto al 93’ arriva la beffa di Messori di testa.