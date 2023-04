Il Formigine crolla ad Arceto in mezz’ora

arcetana

3

formigine

0

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Setti (36’st Casoni), Cristiani (22’st Andreoli), Foderaro (22’st Monti), Canalini, Lusoli (28’st Corradini S.), Sekyere, Ouattara, Bernabei, Davitti (15’st Travagliati). A disp.: Burani, De Martino, Corradini F., Marino. All. Rossi.

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Mondini, Caselli A., Marverti (8’st Boschetti), Ricaldone, Hoxha (42’st Roncaglia), Ruini (1’st Digesù), Iattici, Cremaschi (36’st Cavani), Negri (45’st Mammi). A disp.: Di Gennaro, Gianelli, Buffagni, Dallari. All. Vecchi (Sarnelli squalificato).

Arbitro: Previdi di Modena

Reti: 1’ Ouattara, 5’ Davitti, 29’ Bernabei

Note: ammoniti Hoxha e Boschetti

Un Formigine ormai senza più obiettivi crolla in mezz’ora subendo 3 reti dall’Arcetana, che non vinceva da 2 mesi e che col debutto di mister Ivano Rossi ha riacceso le chance di agganciare i playout. Dopo appena 60 secondi Bernabei pesca Ouattara che da due passi trafigge Cornia. Passano 4’ e sugli sviluppi della punizione di Bernabei è Davitti il più lesto nell’impossessarsi del pallone me firmare il bis. Al 27’ Bernabei sfiora il tris su punizione, poi al 29’ finalizza al meglio un contropiede e realizza a porta sguarnita il 3-0. Nella ripresa l’ex Hoxha e Ricaldone provano a riaprire il match ma l’Arcetana chiude senza soffrire.