IL FUTURO è GIà QUI. Olivieri e Ghillani, primo contratto da professionisti

Prima il rinnovo di Abiuso, poi la valorizzazione di Battistella, la continua crescita di Ponsi, l’individuazione di Cittadini e Riccio. La filosofia ’green’ canarina ha sempre trovato nella famiglia Rivetti imprenditori coerenti, sul mercato e nel lavoro interno Davide Vaira ha fatto il resto, da quest’anno anche con l’ausilio di Andrea Catellani e di Alessandro Consolati (responsabile tecnico). E, così, si è arrivati sino al sogno realizzato per due ragazzi della Primavera di Mandelli: Edoardo Olivieri e Alessandro Ghillani, entrambi classe 2005. Ex Hellas Verona e Virtus Verona, Olivieri (veronese) è esterno mancino di spinta, autore di 16 gare e una rete. Ghillani (nato a Parma) ha già segnato nove reti e le sue caratteristiche sono di attaccante esterno qualitativamente di buonissimo valore: "Si tratta di un’emozione unica – hanno raccontato i due al momento della firma sul loro primo contratto professionistico – siamo felici e vogliamo continuare a fare il bene della Primavera, l’obiettivo è portarla in Primavera 2". Accompagnati dai genitori, anche loro visibilmente emozionati e commossi, i ragazzi poi incontrato il ds: "Credo che sia un segnale al nostro settore giovanile – ha detto Vaira – noi non regaliamo nulla, è un premio meritato per loro. Ghillani è con noi da qualche stagione, Olivieri è qui da questa estate, individuato da Catellani e Consolati, è un giocatore che può avere prospettiva qui".

Nella foto: Olivieri, Vaira e Ghillani

Alessandro Troncone